«Первый канал» предложил стримеру CS:GO вести ночное шоу о киберспорте и играх

Похоже, что на «Первом канале» захотели создать ночное шоу о киберспорте и играх. Вести его предложили Алексею Pch3lk1n Пчёлкину, известному стримеру и комментатору Counter-Strike: Global Offensive.
По словам Пчёлкина, шоу будет «авторским подкастом про игры, киберспорт и всё связанное с ними». Темы и гостей для него он будет выбирать сам — без диктовки сверху. Пчёлкин пока не согласился участвовать в проекте, но уже получил критику от украинского аналитика и бывшего игрока в CS:GO Арсения Ceh9 Триноженко.
«Первый канал» официально не объявлял о создании шоу про киберспорт, но не секрет, что в последнее время индустрией действительно заинтересовались в стране. Так, к примеру, правительство РФ недавно утвердило план по введению киберспорта в российских вузах. Однако интерес игровых компаний к выпускникам таких программ может оказаться минимальным.