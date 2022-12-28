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1 час назад

«Первый канал» предложил стримеру CS:GO вести ночное шоу о киберспорте и играх

Игромания.ру

Похоже, что на «Первом канале» захотели создать ночное шоу о киберспорте и играх. Вести его предложили Алексею Pch3lk1n Пчёлкину, известному стримеру и комментатору Counter-Strike: Global Offensive.

«Первый канал» предложил стримеру CS:GO вести ночное шоу о киберспорте и играх
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Пчёлкина, шоу будет «авторским подкастом про игры, киберспорт и всё связанное с ними». Темы и гостей для него он будет выбирать сам — без диктовки сверху. Пчёлкин пока не согласился участвовать в проекте, но уже получил критику от украинского аналитика и бывшего игрока в CS:GO Арсения Ceh9 Триноженко.

«Первый канал» официально не объявлял о создании шоу про киберспорт, но не секрет, что в последнее время индустрией действительно заинтересовались в стране. Так, к примеру, правительство РФ недавно утвердило план по введению киберспорта в российских вузах. Однако интерес игровых компаний к выпускникам таких программ может оказаться минимальным.

Игры,Правительство РФ,Первый канал,
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