«Первый канал» предложил стримеру CS:GO вести ночное шоу о киберспорте и играх

Похоже, что на «Первом канале» захотели создать ночное шоу о киберспорте и играх. Вести его предложили Алексею Pch3lk1n Пчёлкину, известному стримеру и комментатору Counter-Strike: Global Offensive.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам Пчёлкина, шоу будет «авторским подкастом про игры, киберспорт и всё связанное с ними». Темы и гостей для него он будет выбирать сам — без диктовки сверху. Пчёлкин пока не согласился участвовать в проекте, но уже получил критику от украинского аналитика и бывшего игрока в CS:GO Арсения Ceh9 Триноженко.