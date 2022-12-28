В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
40 минут назад

FIFA 23 продолжают раскупать после ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат.com

Издание GameIndustry.biz опубликовало топ продаж видеоигр в период с 18 по 24 декабря в Великобритании. Как и всегда, учитывались лишь физические копии проектов.

FIFA 23 продолжают раскупать после ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Безоговорочным лидером вторую неделю подряд остаётся FIFA 23, которую скупают крупными партиями после ЧМ-2022. Продажи футбольного симулятора выросли на 16% по сравнению с прошлым подведением итогов в том числе благодаря скидкам и новогодним каникулам. Чуть выросли продажи и у Call of Duty: Modern Warfare 2 (на 2%), а популярность God of War: Ragnarok немного падает (на 7%).

В топ также вернулась Sonic Frontiers, которая получила свою первую розничную скидку. Аналогичная ситуация и у недавней Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Британский чарт продаж с 18 по 24 декабря

  1. FIFA 23
  2. Call of Duty: Modern Warfare 2
  3. God of War: Ragnarok
  4. Mario Kart 8 Deluxe
  5. Pokemon Violet
  6. Nintendo Switch Sports
  7. Sonic Frontiers
  8. Pokemon Scarlet
  9. Mario + Rabbids: Sparks of Hope
  10. Minecraft для Switch
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители