FIFA 23 продолжают раскупать после ЧМ-2022 в Катаре

Издание GameIndustry.biz опубликовало топ продаж видеоигр в период с 18 по 24 декабря в Великобритании. Как и всегда, учитывались лишь физические копии проектов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Безоговорочным лидером вторую неделю подряд остаётся FIFA 23, которую скупают крупными партиями после ЧМ-2022. Продажи футбольного симулятора выросли на 16% по сравнению с прошлым подведением итогов в том числе благодаря скидкам и новогодним каникулам. Чуть выросли продажи и у Call of Duty: Modern Warfare 2 (на 2%), а популярность God of War: Ragnarok немного падает (на 7%).

В топ также вернулась Sonic Frontiers, которая получила свою первую розничную скидку. Аналогичная ситуация и у недавней Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Британский чарт продаж с 18 по 24 декабря