Итоги 2022: мир видеокарт, крах рынка и горящие флагманы

В 2021 году главной новостью в мире видеокарт была невозможность купить их по нормальным ценам, но за 2022-й ситуация немного изменилась. Крах криптовалют и падение продаж компьютеров снизили спрос на GPU, что благоприятно повлияло на первичный рынок. Портал Ars Techinca собрал главные события, произошедшие в сфере видеокарт в 2022 году.

Фото: NVIDIA NVIDIA

Печальное состояние бюджетных GPU

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Конечно, при желании найти видеокарту дешевле $200 вполне реально, но сейчас за эти деньги можно лишь что-то чуть лучше встроенных GPU, который смогут запускать старые или графически отсталые игры в разрешении 1080р. Производительность в бюджетном сегменте остается практически без изменений последние три или четыре года. NVIDIA продолжает обслуживать этот рынок за счет GTX 1650, которая вышла еще в 2019 году.

AMD и Intel выпустили собственные бюджетные карты, и они иногда превосходят GTX 1650, но имеют другие недостатки, которые сложно игнорировать. RX 6500 XT от AMD изначально была ноутбучной видеокартой, из-за чего она поддерживает меньше мониторов и не может похвастать высокой производительностью на старых машинах. Arc A380 от Intel обладает отличной кодировкой видео, но, как и другие GPU семейства, страдает от недоработанных драйверов.

Флагманские видеокарты теперь стоят от $1 000 и выше

Тем временем, на прямо противоположном сегменте рынка ситуация обстоит иначе. Раньше GPU с четырехзначными ценниками были редкостью, которую обычные люди могли смело игнорировать. Диковинки, вроде NVIDIA Titan, были мощными, но зачем переплачивать за них огромные деньги, если можно купить старший GPU из «нормальной» линейки и получить значительную часть той же производительности?

Пока непонятно, как все сложится со средними видеокартами, но старшие модели стоят ощутимо дороже своих предшественниц. Если RTX 2080 и 3080 стоили $700, то RTX 4080 подскочила до $1 200. Перезапущенная RTX 4070 Ti, по слухам, будет стоить $900, тогда как аналогичные модели из прошлых линеек были в районе $500-600. Если говорить о флагманских GPU, то их в принципе невозможно найти в продаже по рекомендованным розничным ценам.

AMD выигрывает технологическую гонку

Технологии повышения качества картинки, вроде NVIDIA DLSS, нельзя назвать новшеством, но в 2022 году в этой сфере состоялось несколько важных событий, особенно если учитывать состояние рынка видеокарт. Пожалуй, самое примечательное из них — это вторая версия технологии Fidelity Super Resolution (FSR) от AMD. FSR 2 проигрывает DLSS 2 в плане качества изображения и повышения производительности, но, в отличие от решения NVIDIA, алгоритм AMD поддерживает широкий спектр видеокарт от разных производителей. FSR 2 также работает на некоторых старых, но популярных GPU, таких как GTX 1050 и GTX 1060.

Скандал вокруг дымящихся переходников NVIDIA

В разговоре об итогах года на рынке видеокарт нельзя обойти стороной фиаско с коннекторами 12VHPWR, которые NVIDIA использует на RTX 4090 и 4080. На бумаге переходник смотрелся неплохо: в теории он способен выдавать до 600 ватт через один порт, вместо подачи 150 ватт через громоздкий 8-пиновый кабель. Но некоторые владельцы RTX 4090 получили неприятный сюрприз, когда оказалось, что коннекторы на их новеньком, дорогом GPU начали плавиться и дымиться.

Как показало расследование производителя и технических блогеров, проблема заключалась в неправильной эксплуатации. Неправильно подключенные 12VHPWR создавали слишком много электрического сопротивления, что, в конце концов, приводило к критическому перегреву. Однако неправильная эксплуатация, которая происходит так часто, вполне может считаться недостатком дизайна кабеля. Следующим итерациям коннектора понадобятся более надежные механизмы безопасности, которые уберегут дорогостоящую технику от повреждений.

EVGA покинула рынок видеокарт

Если вы используете видеокарту GeForce, то велик шанс, что она произведена фирмой EVGA. Продажа GPU приносила 80% прибыли предприятия, однако EVGA все равно решила прекратить свое долгое партнерство с NVIDIA вместо того, чтобы приступать к производству линейки RTX 4000. Среди ключевых причин разрыва соглашения CEO компании Эндрю Хан называет недостаток коммуникации со стороны NVIDIA и ценовую политику насчет видеокарт Founders Edition. Кроме того, аналитики считают, что многие партнеры NVIDIA страдают от снижения прибыли на фоне повышенной стоимости производства, и EVGA могла быть в худшем положении, чем MSI или Gigabyte из-за невозможности создавать собственные запчасти.

GTX 1060 — больше не самая популярная видеокарта среди пользователей Steam