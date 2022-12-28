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1 час назад

СМИ: Nintendo отменила производство консоли Switch Pro

Газета.Ru

В ходе еженедельного подкаста Digital Foundry Direct эксперт одноименного портала Джон Линнеман рассказал, что Nintendo отказалась от производства более производительной Switch Pro в пользу консоли следующего поколения.

СМИ: Nintendo отменила производство консоли Switch Pro
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Линнеман со ссылкой на разработчиков признался, что некоторое время Nintendo Switch Pro действительно находилась в разработке, однако в конечном итоге консоль была отменена. Линнеман предполагает, что одной из причин отказа от производства мощной консоли является страх не повторить успех предшественника, как это было с Wii U.

По словам эксперта, отказ от Switch Pro в пользу условной Nintendo Switch 2 означает, что консоль следующего поколения должна соответствовать уровню производительности актуальным устройствам Sony и Xbox — в противном случае с поддержкой от сторонних разработчиков и ассортиментом игр могут возникнуть проблемы.

Приблизительные сроки выхода Nintendo Switch 2 все еще остаются неизвестны. Джон Линнеман считает, что не стоит ожидать релиз устройства в 2023 году.

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