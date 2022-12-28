Один из авторов «Соника» и экс-сотрудник Square Enix предстанут перед судом

Юдзи Наке, одному из создателей «Соника», и Тайсуке Сасаки, бывшему сотруднику Square Enix, предъявлены официальные обвинения в инcайдерской торговле. Теперь их ожидает суд, но когда именно — неясно.

Напомним, что ранее Наку и Сасаки арестовали по подозрению в использовании инсайдерской информации, а именно, информацию о создании Final Fantasy VII: The First Soldier до её анонса, для собственного обогащения. Тогда Нака заказал у компании ATeam акций на 834 тысячи долларов, а Сасаки — на 787 тыс долларов. Сообщается, что в прошлом Нака и его напарники проворачивали похожую операцию, но уже с Dragon Quest Tact.