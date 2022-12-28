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2 часа назад

Ozon: версия Elden Ring для PlayStation в пять раз популярнее, чем на Xbox

Игромания.ру

Выход Elden Ring попал в список самых популярных релизов этого года у клиентов площадки Ozon, отметили представители маркетплейса в комментарии «Игромании».

Версия Elden Ring для PlayStation в 5 раз популярнее, чем на Xbox
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Штучные продажи дисков с игрой получили всплеск в марте сразу после релиза, затем до конца года игра стабильно входила в топ продаж на консолях. По данным специалистов Ozon, больше всего российские геймеры играли в Elden Ring на PlayStation. По статистике, версия для PS в пять раз популярнее, чем на Xbox.

Elden Ring вышла 25 февраля. Игра получила на старте смешанные отзывы. Однако затем плотно закрепилась в чартах. Например, в последнем проект находится на втором месте. Также стоит отметить, что игра FromSoftware собрала 125 побед в номинации «Игра года» от разных СМИ и топов «выбора пользователей».

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