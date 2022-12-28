Версия Elden Ring для PlayStation в 5 раз популярнее, чем на Xbox

Штучные продажи дисков с игрой получили всплеск в марте сразу после релиза, затем до конца года игра стабильно входила в топ продаж на консолях. По данным специалистов Ozon, больше всего российские геймеры играли в Elden Ring на PlayStation. По статистике, версия для PS в пять раз популярнее, чем на Xbox.