Слепой геймер прошел God of War Ragnarok и помог разработчикам в доработке игры

Полностью незрячий геймер самостоятельно прошел большую часть игры God of War Ragnarok. Об этом сообщает Sky News.

Фото: Sony Interactive Entertainment Sony Interactive Entertainment

По словам блогера под ником SightlessKombat, у него с рождения не было зрения. Почти все проекты, в которые он играет, он вынужден проходить с помощью посторонних людей.

Например, одной из таких была God of War 2018 года - во время игры ему помогал человек, направляющий его в нужных местах.

Разработчики God of War, студия Santa Monica Studio, после того, как увидели блог SightlessKombat с прохождением игры, обратились за его помощью для адаптации следующей части для людей с нарушением зрения.

Благодаря их сотрудничеству SightlessKombat смог пройти большую часть Ragnarok без подсказок - помощь требовалась только во время пазлов или навигации в меню.

Отмечается, что больше всего незрячему блогеру помогли настройки корректировки камеры, благодаря которым он не терялся в пространстве. Также для геймеров с частичной слепотой была добавлена возможность сделать персонажей контрастными, чтобы они были более заметными.