Энтузиаст добавил в "Ведьмака" реалистичные женские гениталии

Моддер создал модификацию для некстген-версии «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

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Энтузиаст с ником FeroXys улучшил текстуры моделей женских персонажей игры, добавив к ним реалистичные половые органы. В качестве примера своей работы он показал скриншот с оголенными Цири и Кейрой Мец.

При этом автор модификации не стал работать над гениталиями Геральта и других мужских героев «Ведьмака». Не исключено, что данная работа будет сделана в будущем.