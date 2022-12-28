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1 час назад

Энтузиаст добавил в "Ведьмака" реалистичные женские гениталии

Газета.Ruиещё 1

Моддер создал модификацию для некстген-версии «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом сообщает сетевое издание VGTimes.

Энтузиаст добавил в "Ведьмака" реалистичные женские гениталии
Фото: Газета.руГазета.ру

Энтузиаст с ником FeroXys улучшил текстуры моделей женских персонажей игры, добавив к ним реалистичные половые органы. В качестве примера своей работы он показал скриншот с оголенными Цири и Кейрой Мец.

При этом автор модификации не стал работать над гениталиями Геральта и других мужских героев «Ведьмака». Не исключено, что данная работа будет сделана в будущем.

Обновленная версия «Ведьмак 3: Дикая охота» вышла 14 декабря для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Обновление получило смешанные отзывы из-за массовых жалоб игроков на нестабильный FPS.

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