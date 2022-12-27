В 2022 году больше всего играли в Fortnite

Аналитическое агентство Newzoo опубликовало ряд данных о состоянии игровой индустрии в 2022 году, некоторые из которых уже были известны. В компании называют этот год «коррекционным»: после двух лет влияния на рынок игр пандемии коронавируса индустрия немного пошла на спад.

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В этом году средняя выручка оказалась ниже, чем значилось в прогнозах. И только в области РС-игр наблюдается небольшой рост.Как напомнили аналитики, около 94% мировой продажи игр приходилось на цифровые покупки. При этом к цифровым продажам прибегали 98% покупателей игр на РС и 72% консольных игроков.

Самой сильной и успешной игровой компанией признан китайский гигант Tencent. Его годовые доходы почти в три раза превосходят Microsoft и в четыре раза — EA. Второе место досталось Sony, а на третьем расположилась Apple.

Названы и самые популярные у геймеров игры. Их оценивали по количеству ежемесячных активных пользователей. И на первом месте оказалась Fortnite, вышедшая в 2017 году. Интересно, что это самая «свежая» игра в тройке популярных: Minecraft и Grand Theft Auto V появились ещё раньше, в 2011 и 2013 годах соответственно.