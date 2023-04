Ты не пройдешь: самые сложные игры прошлого года

2022 год был богатым на хорошие игры — в том числе и сложные. Причем не просто те, что заставляют часами биться над прохождением, но и те, чей садизм наверняка войдет в историю индустрии. Если вы хотите бросить себе вызов на новогодних праздниках, то мы выбрали пять самых сложных игр 2022 года.

Elden Ring

Конечно же, топ самых сложных игр года не может обойтись без одной из самых сложных игр в портфолио FromSoftware. Elden Ring во многом позаимствовала ключевые механики из Dark Souls III, но разработчики все равно смогли бросить серьезный вызов даже опытным поклонникам серии. Причем речь далеко не только о тяжелых сражениях: исследование мира и просторных локаций в поисках ценных секретов — само по себе неплохое испытание. Кроме того, одной из главных интернет-сенсаций года стал игрок в Elden Ring, который помог сотням геймеров пройти опциональную, садистски сложную битву в конце игры. Пожалуй, это говорит все, что нужно знать о сложности Elden Ring.

Sifu

Sifu оказалась приятным сюрпризом для поклонников хардкорных экшенов. Интерактивный гонконгский боевик про кунг-фу, криминальные разборки и месть требует идеально отточенной реакции. Разработчики сумели создать практически безупречную боевую систему, которая совмещает зрелищную акробатику, парирование и интерактивное окружение — каждая схватка выглядит как сцена из классики азиатских боевиков, вроде «Рейда» или «Выхода Дракона». И для того, чтобы пройти игру до конца, этими инструментами нужно овладеть в совершенстве: иначе главный герой так и не свершит отмщение.

Cuphead: The Delicious Last Course

Оригинальная Cuphead заставила не одну сотню игроков разбить геймпады об стену: милейшая, вручную нарисованная графика, стилизованная под мультфильмы начала XX века, скрывала дьявольски сложную игру, которая не стеснялась проверять рефлексы на прочность. И дополнение под заголовком The Delicious Last Course продолжило эту идею. Но к братьям Чашеку и Кружеку присоединилась очаровательная мисс Золотая Чаша, которая стала полноценным играбельным персонажем.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Оригинальная Monster Hunter Rise часто подвергалась критике со стороны давних поклонников серии за недостаток по-настоящему сложных противников — и масштабное дополнение Sunbreak исправило это недоразумение. Новая экспедиция столкнула охотников Камуры как со старыми знакомыми, так и с совершенно новыми монстрами и их вариациями, зараженными магическим аналогом бешенства. Помимо этого, Sunbreak добавила в игру сложный и потенциально бесконечный эндгейм, который поднял потолок самосовершенствования личного навыка до небес.

Fear & Hunger 2: Termina

Наконец, продолжение Fear & Hunger 2 прошло мимо мейнстримных новостных площадок: игра мало того, что нишевая, так еще и, мягко говоря, не совсем подходящая для широкой аудитории. Однако если вас не смущает запредельная жестокость, психологическое насилие и тяжелые темы, вас ждет, наверное, одна из самых проработанных ролевых игр последних лет. Termina нередко предлагает заведомо несправедливые испытания, но садистская сложность игры отлично ложится на сюжет, рассказывающий историю об игре на выживание, древних богах и войне.