Создатели Wizardry Variants Daphne показали завязку сюжета

Studio 2PRO и издательство Drecom выпустили сюжетный трейлер новой части серии ролевых игр Wizardry. Проект, изначально известный как Wizardry VA, не так давно получил официальное название: Wizardry Variants Daphne.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

События мобильной ролевой игры начинаются драматически: раз в сто лет открывается Бездна, и её запечатывает правящий король. Но теперь очередной чернокнижник погрузил мир в отчаяние, но нет короля, который мог бы его спасти.

Игрокам предстоит отправиться в лабиринт с бесконечными опасностями: монстрами и ловушками. С видом от первого лица, в компании с другими искателями приключений мы сможем покорить подземелье и спасти мир.