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38 минут назад

Создатели Wizardry Variants Daphne показали завязку сюжета

Игромания.ру

Studio 2PRO и издательство Drecom выпустили сюжетный трейлер новой части серии ролевых игр Wizardry. Проект, изначально известный как Wizardry VA, не так давно получил официальное название: Wizardry Variants Daphne.

Создатели Wizardry Variants Daphne показали завязку сюжета
Фото: Игромания.руИгромания.ру

События мобильной ролевой игры начинаются драматически: раз в сто лет открывается Бездна, и её запечатывает правящий король. Но теперь очередной чернокнижник погрузил мир в отчаяние, но нет короля, который мог бы его спасти.

Игрокам предстоит отправиться в лабиринт с бесконечными опасностями: монстрами и ловушками. С видом от первого лица, в компании с другими искателями приключений мы сможем покорить подземелье и спасти мир.

Wizardry Variants Daphne выходит на iOS и Android в начале 2023 года.

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