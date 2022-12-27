Elden Ring стала лидером по числу наград в номинации «Игра года»

Пользователи сети, которые отмечают число важных наград у разных проектов, раскрыли лидера текущего года — им стала Elden Ring.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На данный момент у творения FromSoftware уже собрано 119 побед в номинации «Игра года» от разных СМИ и топов «выбора пользователей». Если считать менее крупные издания, то речь и вовсе идёт про 125 наград.

Второе место заняла God of War: Ragnarok, но вряд ли ей удастся обогнать лидера — игра Sony получила 23 подобных награды (25 с дополнительными изданиями). На третьей позиции с ещё большим отставанием очутилась Immortality, заработав три победы в подобной номинации.

Кроме того, по одному званию «Игры года», среди прочих, получили следующие проекты: