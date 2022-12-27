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1 час назад

Elden Ring стала лидером по числу наград в номинации «Игра года»

Игромания.руиещё 1

Пользователи сети, которые отмечают число важных наград у разных проектов, раскрыли лидера текущего года — им стала Elden Ring.

Elden Ring стала лидером по числу наград в номинации «Игра года»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На данный момент у творения FromSoftware уже собрано 119 побед в номинации «Игра года» от разных СМИ и топов «выбора пользователей». Если считать менее крупные издания, то речь и вовсе идёт про 125 наград.

Второе место заняла God of War: Ragnarok, но вряд ли ей удастся обогнать лидера — игра Sony получила 23 подобных награды (25 с дополнительными изданиями). На третьей позиции с ещё большим отставанием очутилась Immortality, заработав три победы в подобной номинации.

Кроме того, по одному званию «Игры года», среди прочих, получили следующие проекты:

  • A Plague Tale: Requiem;
  • Citizen Sleeper;
  • Cult of the Lamb;
  • Just Dance 2023;
  • Marvel's Midnight Suns;
  • Neon White;
  • Norco;
  • Pentiment;
  • PowerWash Simulator;
  • Sniper Elite 5;
  • Tunic;
  • Vampire Survivors;
  • Wordle;
  • Xenoblade Chronicles 3.
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