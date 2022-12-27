Фанат улучшил работу обновлённого «Ведьмака 3» с трассировкой лучей

Пользователь форума Nexus Mods под ником AliNT устал ждать исправлений от CD Projekt RED, что решил сам доработать игру. Он внёс изменения в ini-файл игры, отредактировав важные графические параметры, и опубликовал его на портале. Как отмечает геймер, с его переменными средняя частота кадров на видеокарте GeForce RTX 2060 SUPER в разрешении 1440p повысилась аж на 35%. При этом картинка почти не пострадала.