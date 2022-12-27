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1 час назад

Создатель Mortal Kombat назвал гостевого персонажа, которого хотел бы увидеть в игре

Cq.ru

Создатель Mortal Kombat Эд Бун ответил на вопрос фаната, который поинтересовался, какого гостевого персонажа разработчик хотел бы увидеть в игре. Взор Буна пал на Рю, персонажа другой культовой серии файтингов — Street Fighter.

Создатель Mortal Kombat назвал гостевого персонажа, которого хотел бы увидеть в игре
Фото: Cq.ruCq.ru

Видимо, добавить бойца в Mortal Kombat мешают лицензионные вопросы с Capcom. Не исключено, что японский издатель не желает видеть своего героя в MK, который рассчитан на более зрелую аудиторию.

В предыдущих Mortal Kombat среди гостевых персонажей появлялись Джокер, Терминатор, Чужой, Робокоп, Хэлбой, Хищник, Черепашки-ниндзя, Спаун, Джейсон, Рэмбо, Фредди Крюгер и другие персонажи известных франшиз.

В ноябре Бун рассказал, что новую игру анонсируют в ближайшее полугодие, а релиз, скорее всего, стоит ожидать до конца 2022 года. Будет ли это Mortal Kombat 12 или Injustice 3, пока неясно, но разработчик намекнул, что хочет выпустить обе игры.

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