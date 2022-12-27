Создатель Mortal Kombat назвал гостевого персонажа, которого хотел бы увидеть в игре

Создатель Mortal Kombat Эд Бун ответил на вопрос фаната, который поинтересовался, какого гостевого персонажа разработчик хотел бы увидеть в игре. Взор Буна пал на Рю, персонажа другой культовой серии файтингов — Street Fighter.

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Видимо, добавить бойца в Mortal Kombat мешают лицензионные вопросы с Capcom. Не исключено, что японский издатель не желает видеть своего героя в MK, который рассчитан на более зрелую аудиторию.

В предыдущих Mortal Kombat среди гостевых персонажей появлялись Джокер, Терминатор, Чужой, Робокоп, Хэлбой, Хищник, Черепашки-ниндзя, Спаун, Джейсон, Рэмбо, Фредди Крюгер и другие персонажи известных франшиз.