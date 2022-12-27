Новый мод для Doom 2 перевоплотил проект в игру про Бэтмена

Для Doom 2 недавно вышел крупный мод Batman Rogue City от автора под ником Illuminati Dad, который превращает проект в историю Тёмного рыцаря.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Пользователей ждут 8 уровней, где притаились знаменитые злодеи Бэтмена вроде Мистера Фриза или Светлячка — в общей сложности набралось целых 30 противников. Кроме того, на улицах Готэма беспредельничают и обычные преступники, с которыми тоже нужно разобраться.

В процессе Бэтмен, который не использует оружие, применяет против врагов свои знаменитые разнообразные гаджеты вроде бэтарангов. А в отдельных случаях он устраняет супостатов просто с помощью пары кулаков.

Самое интересное, что в распоряжении героя есть и его Бэтмобиль, который тоже окажется полезным средством в борьбе с преступностью.