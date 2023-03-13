Игры для PlayStation 3 на ПК: как работает эмулятор RPCS3

Эмулятор RPCS3 вновь стал предметом горячих дискуссий среди геймеров: недавно разработчики заявили, что полностью избавились от ошибок совместимости, и теперь на платформе можно запустить любую игру для PlayStation 3. Вкратце рассказываем, как пользоваться эмулятором, что нужно для его установки и насколько он законен.

Фото: Sony Sony

Что нужно для RPCS3

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Эмуляторы нельзя назвать самыми дружелюбными программами на свете, однако процесс установки и настройки RPCS3 не так сложен, как может показаться. Разработчики эмулятора выложили на официальном сайте проекта весьма подробную инструкцию для новичков, от которой мы и будем отталкиваться.

Прежде всего, для эмуляции PlayStation 3 нужен достаточно мощный компьютер. Не обязательно топовый, но чем мощнее, тем лучше. Среди рекомендованных системных требований, которые обеспечат играбельную производительность, значатся 8-ядерный процессор, видеокарты с поддержкой Vulkan (RX 400/GTX 900 или старше), минимум 8 ГБ оперативной памяти и SSD для оптимальной работы эмулятора. Если говорить о ноутбуках, то разработчики рекомендуют модели на базе процессоров Intel Core i7-10870H или AMD Ryzen 7 5800H с дискретными видеокартами.

Кроме того, для корректной работы RPCS3 на Windows понадобится дистрибутив Visual C++ 2019 и системные файлы PlayStation 3 — последние можно без проблем загрузить на официальном сайте платформы.

rpcs3.net

Где найти игры для RPCS3

Это самый каверзный вопрос. Дело в том, что официальные продажи игр для PlayStation 3 прекращены: платформа пропала из цифрового магазина PlayStation Store, а в оптовых магазинах можно отыскать разве что остатки старых тиражей дисков — и то, они встречаются далеко не везде. Помимо этого, работоспособность игр зависит от конкретного региона и версии: создатели RPCS3 составили подробную таблицу совместимости.

Сами разработчики предлагают два выхода из ситуации. Первый — это создание образов игр при помощи уже имеющихся дисков, если вы владеете ими. При наличии поддерживаемого Blu-ray привода в компьютере их можно просто вставить в дисковод и распаковать необходимые файлы в память ПК. Другой вариант — изъятие образов через консоль, которое гарантирует наибольшую совместимость и стабильность. Это единственный способ создания образов тех игр, что никогда не распространялись на дисках, и для него понадобится прошитая PlayStation 3.

Подобные процедуры могут вызвать резонные юридические вопросы насчет пиратства, однако сами разработчики никоим образом не приветствуют и не несут ответственности за нарушения авторских прав и другие незаконные действия. Сам по себе RPCS3 — на сто процентов легальная open-source программа, которая не нарушает закон. Более того, вы спокойно можете создавать образы с собственных дисков или консолей, т.к. вы копируете контент игр для личного пользования в некоммерческих целях.