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1 час назад

The Last of Us Part 2 может получить платную версию для PS5

Чемпионат.com

Судя по всему, Naughty Dog готовит версию The Last of Us Part 2 для PS5. На это обратил внимание аккаунт Naughty Dog Central. Согласно информации, Sony скрыла ролик с улучшениями проекта для PS5 с официального канала.

The Last of Us Part 2 может получить платную версию для PS5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео можно посмотреть в аккаунте PlayStation для Азии. Из-за удаления ролика в сети предполагают, что готовится нативная версия экшена для новой консоли Sony. Вполне возможно, Naughty Dog презентует её в январе — аккурат к старту сериала The Last of Us.

Отмечается, что ролик скрыли примерно в период с мая по июль 2022 года. Стоит дождаться новостей от самой студии.

Ролик с улучшениями игры для PS5

The Last of Us Part 2 доступна только на PS4 и PS5. Для новой консоли выпускали патч, добавляющий 60 FPS и другие мелкие улучшения. Игра получила высочайшие оценки от критиков, но из-за различных причин геймеры проект невзлюбили.

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