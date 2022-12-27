В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Для Persona 5 Royal вышел русификатор на ПК и Nintendo Switch

Чемпионат.com

Команда Mognet представила альфа-версию любительского перевода Persona 5 Royal на русский язык. Это несколько доработанная версия фанатского русификатора обычной Persona 5, который разрабатывался ещё для PS3 после выхода оригинальной игры. Как заявляют авторы, в нём переведено примерно 150 тыс. строк, однако текстур и заставок перевод пока не коснулся.

Для Persona 5 Royal вышел русификатор на ПК и Nintendo Switch
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Скачать русификатор полностью бесплатно можно по ссылкам из оригинального поста авторов в группе VK. Он работает как на ПК в Steam и Game Pass, так и на Nintendo Switch. Авторы признают, что до выхода полной версии им предстоит ещё много работы, поэтому команда будет постепенно дорабатывать русификатор, выпуская регулярные апдейты.

Ранее Mognet уже перевела Final Fantasy VII Remake Intergrade и Final Fantasy XII: The Zodiac Age.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители