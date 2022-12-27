Для Persona 5 Royal вышел русификатор на ПК и Nintendo Switch

Команда Mognet представила альфа-версию любительского перевода Persona 5 Royal на русский язык. Это несколько доработанная версия фанатского русификатора обычной Persona 5, который разрабатывался ещё для PS3 после выхода оригинальной игры. Как заявляют авторы, в нём переведено примерно 150 тыс. строк, однако текстур и заставок перевод пока не коснулся.

Скачать русификатор полностью бесплатно можно по ссылкам из оригинального поста авторов в группе VK. Он работает как на ПК в Steam и Game Pass, так и на Nintendo Switch. Авторы признают, что до выхода полной версии им предстоит ещё много работы, поэтому команда будет постепенно дорабатывать русификатор, выпуская регулярные апдейты.