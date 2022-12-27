Прогноз на матч Nigma Galaxy vs HellRaisers на Xmas Show 2022 по Dota 2

В четвертьфинале Xmas Show 2022 Nigma Galaxy сыграет с HellRaisers.

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Текущая форма Nigma Galaxy

Nigma Galaxy не смогла пробиться на The International 2022, вылетев в четвертом круге нижней сетки на региональных отборочных. После этого команда ушла в трехмесячный отпуск, совершив небольшие перестановки в составе: коллектив покинул Miracle , а его место занял ATF. Это будет первый матч обновленной команды за последние три месяца.

Текущая форма HellRaisers

На групповом этапе турнира HellRaisers одержала три победы, но над командами слабее себя. Зато в матче против более равного соперника ( Nemiga ) отлетела без шансов.

Ставка на матч Nigma vs HellRaisers