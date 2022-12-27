Прогноз на матч Nigma Galaxy vs HellRaisers на Xmas Show 2022 по Dota 2

В четвертьфинале Xmas Show 2022 Nigma Galaxy сыграет с HellRaisers.
Nigma Galaxy не смогла пробиться на The International 2022, вылетев в четвертом круге нижней сетки на региональных отборочных. После этого команда ушла в трехмесячный отпуск, совершив небольшие перестановки в составе: коллектив покинул Miracle , а его место занял ATF. Это будет первый матч обновленной команды за последние три месяца.
На групповом этапе турнира HellRaisers одержала три победы, но над командами слабее себя. Зато в матче против более равного соперника ( Nemiga ) отлетела без шансов.
Nigma Galaxy — команда более высокого класса с индивидуально сильными игроками. Учитывая, что у HellRaisers возникают проблемы даже с тир-2 составами, то с Nigma ждать чуда не приходится. Поставим на успех Kuroky и Ко.