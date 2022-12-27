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10 минут назад

В DNS стартовали предзаказы видеокарт Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX

Игромания.ру

Сегодня, 27 декабря в 08:00 МСК, в сети DNS стартовали предзаказы видеокарт Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX.

В DNS стартовали предзаказы видеокарт Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Стоимость новинок составила 87 999 и 94 999 рублей соответственно. Хотя при этом на данный момент вторая модель не появляется в результате поиска, а на отдельной странице отмечается, что она будет доступна «скоро».

Судя по комментариям пользователей, вторую модель уже разобрали, причём это произошло уже в первые минуты со старта предзаказов.

В данном случае речь идёт об устройствах от производителя Gigabyte, тогда как видеокарты Sapphire поступят в продажу только в январе 2023 года. При этом сами модели, которые предлагают приобрести в DNS, появились и на других торговых площадках России вроде «Яндекс.Маркета».

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