В DNS стартовали предзаказы видеокарт Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX

Сегодня, 27 декабря в 08:00 МСК, в сети DNS стартовали предзаказы видеокарт Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Стоимость новинок составила 87 999 и 94 999 рублей соответственно. Хотя при этом на данный момент вторая модель не появляется в результате поиска, а на отдельной странице отмечается, что она будет доступна «скоро».

Судя по комментариям пользователей, вторую модель уже разобрали, причём это произошло уже в первые минуты со старта предзаказов.