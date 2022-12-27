Cloud9 с игроками из России оказалась в топе главных камбэков 2022 года в CS:GO

Портал Hltv представил топ главных камбэков 2022 года в Counter-Strike: Global Offensive. В списке оказалась команда Cloud9, за которую играют спортсмены из России и Казахстана.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Hltv напомнил о том, как Cloud9 одержала удивительную победу на IEM Rio Major 2022, обыграв Imperial с финальным счётом 22:19 после 6:15. Примечательно, что за два дня до этого события похожий камбэк на этом же турнире продемонстрировала BIG против FURIA — с 3:13 до финального 19:16.