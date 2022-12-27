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41 минуту назад

Epic Games рассказала о январском «Отряде Fortnite» — в нём появится Привратник

Игромания.ру

Epic Games объявила, что в январе 2023 года в подписке «Отряд Fortnite» появится Привратник — он несёт возмездие во имя справедливости.

Epic Games рассказала о январском «Отряде Fortnite»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроме экипировки Привратника январский набор отряда порадует украшением на спину «Златой страж» и киркой «Золотая глефа». Набор будет доступен всем активным подписчикам уже 1 января, начиная приблизительно с 3:00 по МСК.

Компания также напомнила, что за каждый месяц активной подписки «Отряд Fortnite» выдаётся новый уровень набора ветерана «Фотонная угроза» — всего их шесть. Первый уровень с киркой «Фотонный резак» игроки получают сразу, а остальные уровни будут открываться одновременно с получением ежемесячных наборов отряда.

А ещё подписчики «Отряда Fortnite» получают мгновенный доступ к боевому пропуску текущего сезона и 1000 В-баксов каждый месяц.До 1 января 2023 году подписчики «Отряда» могут успеть забрать декабрьский набор с Алой Аони, украшением на спину «Сумка для катан», киркой «Вечная клятва», экраном загрузки «Разгар охоты» и другими дополнительными наградами.

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