Epic Games рассказала о январском «Отряде Fortnite»

Epic Games объявила, что в январе 2023 года в подписке «Отряд Fortnite» появится Привратник — он несёт возмездие во имя справедливости.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме экипировки Привратника январский набор отряда порадует украшением на спину «Златой страж» и киркой «Золотая глефа». Набор будет доступен всем активным подписчикам уже 1 января, начиная приблизительно с 3:00 по МСК.

Компания также напомнила, что за каждый месяц активной подписки «Отряд Fortnite» выдаётся новый уровень набора ветерана «Фотонная угроза» — всего их шесть. Первый уровень с киркой «Фотонный резак» игроки получают сразу, а остальные уровни будут открываться одновременно с получением ежемесячных наборов отряда.