Epic Games рассказала о январском «Отряде Fortnite»

Epic Games объявила, что в январе 2023 года в подписке «Отряд Fortnite» появится Привратник — он несёт возмездие во имя справедливости.
Кроме экипировки Привратника январский набор отряда порадует украшением на спину «Златой страж» и киркой «Золотая глефа». Набор будет доступен всем активным подписчикам уже 1 января, начиная приблизительно с 3:00 по МСК.
Компания также напомнила, что за каждый месяц активной подписки «Отряд Fortnite» выдаётся новый уровень набора ветерана «Фотонная угроза» — всего их шесть. Первый уровень с киркой «Фотонный резак» игроки получают сразу, а остальные уровни будут открываться одновременно с получением ежемесячных наборов отряда.
А ещё подписчики «Отряда Fortnite» получают мгновенный доступ к боевому пропуску текущего сезона и 1000 В-баксов каждый месяц.До 1 января 2023 году подписчики «Отряда» могут успеть забрать декабрьский набор с Алой Аони, украшением на спину «Сумка для катан», киркой «Вечная клятва», экраном загрузки «Разгар охоты» и другими дополнительными наградами.