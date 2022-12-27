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55 минут назад

Genshin Impact заработала на мобильных устройствах более 4 млрд долларов

Игромания.ру

В декабре стало известно, что мобильная версия Genshin Impact принесла своим создателям уже больше 4 млрд долларов. Напомним, что об отметке в 3,7 млрд долларов сообщалось в конце сентября.

Сколько Genshin Impact заработала на мобильных устройствах
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Топ-3 стран по потребительским расходам в Genshin Impact составили Китай (34,3%), Японии (23,3%) и США (16,5%). Genshin Impact также вошла в тройку самых прибыльных мобильных игр 2022 года, уступив Honor of Kings и PUBG Mobile — последняя, кстати, также достигла нового пика походов — 9 млрд долларов по всему миру.

Но это ещё не все достижения Genshin Impact за 2022 год. Она также стала самой обсуждаемой игрой в Twitter, собрав 12,571 твитов и 3,903,520 ретвитов, оказалась на третьем месте в списке самых освещаемых игр в СМИ, получив упоминание в 28,613 статях, и победила на The Game Awards 2022 в номинации «Выбор игроков».

А ещё разработчики выпустили мини-альбом Genshin Impact под названием «Под луной в ожидании весны». Три композиции из него можно послушать ниже.

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