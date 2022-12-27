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53 минуты назад

League of Legends стала лидером по просмотрам среди киберспортивных игр в 2022-м

Игромания.руиещё 1

По данным аналитического портала Esports Charts, самой просматриваемой киберспортивной игрой в 2022 году стала League of Legends — она собрала больше 615 млн часов просмотра.

League of Legends стала лидером по просмотрам среди киберспортивных игр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Топ-5 популярных киберспортивных игр по пику зрителей в 2022 году выглядит следующим образом:

  1. League of Legends — 5,147,701 зрителей;
  2. Mobile Legends: Bang Bang — 2,845,364 зрителей;
  3. Counter-Strike: Global Offensive — 2,113,610 зрителей;
  4. Dota 2 — 1,751,086 зрителей;
  5. Valorant — 1,505,804 зрителей.

Самым популярным киберспортивным турниром этого года с большим отрывом стал Worlds 2022, главный турнир по LoL — он собрал почти 142 млн часов просмотра и свыше 5,1 млн одновременных зрителей.

Лидером среди киберспортивных игр по количеству призовых денег оказалась Dota 2. В 2022 году её призовой фонд составил 32,3 млн долларов, а за всё время — 279 млн долларов. В топ-3 этого года также вошли и две мобильные игры: PUBG Mobile с призовым фондом в 24,3 млн долларов и Arena of Valor с призовым фондом в 18,6 млн долларов.

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