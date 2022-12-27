League of Legends стала лидером по просмотрам среди киберспортивных игр

По данным аналитического портала Esports Charts, самой просматриваемой киберспортивной игрой в 2022 году стала League of Legends — она собрала больше 615 млн часов просмотра.

Самым популярным киберспортивным турниром этого года с большим отрывом стал Worlds 2022, главный турнир по LoL — он собрал почти 142 млн часов просмотра и свыше 5,1 млн одновременных зрителей.

Лидером среди киберспортивных игр по количеству призовых денег оказалась Dota 2. В 2022 году её призовой фонд составил 32,3 млн долларов, а за всё время — 279 млн долларов. В топ-3 этого года также вошли и две мобильные игры: PUBG Mobile с призовым фондом в 24,3 млн долларов и Arena of Valor с призовым фондом в 18,6 млн долларов.