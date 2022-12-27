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31 минуту назад

Return to Castle Wolfenstein может получить трассировку пути в конце 2023-го

Игромания.ру

Этим летом Дихара Виджетунга, старший инженер AMD по исследованиям в области графики, сообщил о своей работе над добавлением технологии трассировки пути в Return to Castle Wolfenstein. Теперь у мода появилась ожидаемая дата выхода, а также несколько улучшений.

Return to Castle Wolfenstein может получить трассировку пути в конце 2023-го
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Трассировка пути (path tracing) — это более реалистичная форма трассировки лучей. По словам специалиста, за прошедшие выходные он успел расширить мод главными технологиями апскейлинга, добавив FSR 2, DLSS 2 и XeSS.

Новость Виджетунга сопроводил скриншотом с экраном настройки, на котором также можно увидеть включённую опцию размытия движения. В комментариях он подтвердил, что это per-object motion blur.

Что касается того, когда в Return to Castle Wolfenstein можно будет сыграть с трассировкой пути, то Виджетунга надеется выпустить «что-нибудь» только в конце следующего года. По его словам, он работает над модом в одиночку, поэтому прогресс может быть немного медленным.

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