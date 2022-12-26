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55 минут назад

Valve запустила страницу с личными итогами 2022 года для игроков в Steam

Чемпионат.com

26 декабря Valve запустила страницу, на которой каждый пользователь Steam может посмотреть личную статистику игровой активности за 2022 год. Сервис показывает множество данных, включая количество сыгранных игр в году, количество наигранных часов, самую популярный тайтл у пользователя и множество других интересных данных.

Valve запустила страницу с личными итогами 2022 года для игроков в Steam
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нечто подобное уже несколько лет можно посмотреть и на PlayStation — Sony также подводит итоги годы, рассказывая игрокам, во что они играли. Однако в Steam публикуется ещё больше данных, включая наигранное время с контроллером, наигранное время по месяцам и даже общую статистику по абсолютно всем запущенным проектам.

При этом Valve не учитывает наигранное время в автономном режиме, поэтому статистика показывает лишь то время, когда игрок находился в онлайне.

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