Valve запустила страницу с личными итогами 2022 года для игроков в Steam

26 декабря Valve запустила страницу, на которой каждый пользователь Steam может посмотреть личную статистику игровой активности за 2022 год. Сервис показывает множество данных, включая количество сыгранных игр в году, количество наигранных часов, самую популярный тайтл у пользователя и множество других интересных данных.

Нечто подобное уже несколько лет можно посмотреть и на PlayStation — Sony также подводит итоги годы, рассказывая игрокам, во что они играли. Однако в Steam публикуется ещё больше данных, включая наигранное время с контроллером, наигранное время по месяцам и даже общую статистику по абсолютно всем запущенным проектам.