Авторы Total War: Warhammer 3 назвали самые популярные фракции в игре

Так, наиболее популярной фракцией среди игроков в режиме «Империи бессмертных» (Immortal Empires) оказался Рейкланд с 630 тысячами проведённых кампаний, в то время как вторую позицию заняли Северные провинции с показателем в более чем 400 тысяч. На третьем месте вольготно расположилось Воинство Апокалипсиса с почти 360 тысячами компаний. Четвёртую позицию занял Легион Теней, а пятыми по популярности стали Изгнанники Хорна.