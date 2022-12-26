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1 час назад

Авторы Total War: Warhammer 3 назвали самые популярные фракции в игре

Игромания.ру

Разработчики из студии Creative Assembly подвели итоги, опубликовав небольшую статистику Total War: Warhammer 3 за 2022 год.

Авторы Total War: Warhammer 3 назвали самые популярные фракции в игре
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, наиболее популярной фракцией среди игроков в режиме «Империи бессмертных» (Immortal Empires) оказался Рейкланд с 630 тысячами проведённых кампаний, в то время как вторую позицию заняли Северные провинции с показателем в более чем 400 тысяч. На третьем месте вольготно расположилось Воинство Апокалипсиса с почти 360 тысячами компаний. Четвёртую позицию занял Легион Теней, а пятыми по популярности стали Изгнанники Хорна.

Всего же в режиме Immortal Empires, доступном только тем, кто владеет всеми тремя играми линейки Total War: Warhammer, было сыграно 12 662 685 кампаний за 2022 год. Ранее для него стал доступен дополнительный сценарий под названием «Абсолютный кризис».

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