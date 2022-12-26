В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
28 минут назад

Продажи Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX в DNS стартуют 27 декабря

Игромания.руиещё 1

Торговая сеть DNS объявила дату старта продаж видеокарт Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX — они появятся на полках магазинов уже 27 декабря.

Продажи Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX в DNS стартуют 27 декабря
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Старшая версия в лице AMD Radeon RX 7900XTX располагает 24 гигабайтами памяти на борту и 384-битной шиной, а её частота составляет 2,3 ГГц. Кроме того, у этой модели больше вычислительных блоков. Как заявляет производитель, мощь видеокарты оценивается в 61 Гфлопс, что позволяет ей обеспечивать обработку данных в 1,7 раза быстрее предыдущей топовой модели, RX 6950 XT.

Упрощённая версия AMD Radeon RX 7900TX может похвастаться мощностью в 51,5 Гфлопс, что на 30,9 пунктов выше, чем у предыдущего субфлагмана, RX 6800 XT. Новая модель обладает 20 гигабайтами памяти GDDR5 и 320-битной шиной.

Ценники на новые видеокарты, судя по всему, станут известны одновременно с их поступлением в продажу. Представители компании отметили, что 27 декабря появятся устройства от производителя Gigabyte, в то время как видеокарты от Sapphire ожидаются лишь в начале 2023 года.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители