Продажи Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX в DNS стартуют 27 декабря

Торговая сеть DNS объявила дату старта продаж видеокарт Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX — они появятся на полках магазинов уже 27 декабря.

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Старшая версия в лице AMD Radeon RX 7900XTX располагает 24 гигабайтами памяти на борту и 384-битной шиной, а её частота составляет 2,3 ГГц. Кроме того, у этой модели больше вычислительных блоков. Как заявляет производитель, мощь видеокарты оценивается в 61 Гфлопс, что позволяет ей обеспечивать обработку данных в 1,7 раза быстрее предыдущей топовой модели, RX 6950 XT.

Упрощённая версия AMD Radeon RX 7900TX может похвастаться мощностью в 51,5 Гфлопс, что на 30,9 пунктов выше, чем у предыдущего субфлагмана, RX 6800 XT. Новая модель обладает 20 гигабайтами памяти GDDR5 и 320-битной шиной.