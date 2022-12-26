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1 час назад

Новые видеокарты AMD начнут продавать в России уже 27 декабря

Чемпионат.com

Российский ритейлер DNS объявил, что новые видеокарты AMD RX 7900 XTX и AMD RX 7900 XT доберутся до РФ уже 27 декабря — предзаказать чипы можно будет уже в 08:00 мск. Таким образом, устройства доберутся до страны спустя две недели после мирового запуска.

Названа дата начала продаж новых видеокарт AMD в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В компании уточнили, что первая партия будет состоять из видеокарт от Gigabyte. О том, сколько именно устройств будут продавать на старте, в DNS не сообщили. В январе ритейлер также ожидает поступления чипов от Sapphire, затем до магазинов могут добраться устройства от других производителей.

AMD RX 7900 XTX и RX 7900 XT поступили в продажу по всему миру 13 декабря. Первая продаётся за $899 (около 61 тыс. рублей), вторая — за $999 (около 68 тыс. рублей).

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