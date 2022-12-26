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25 минут назад

В сеть утёк прототип Halo 3, прозванный фанатами «Pimps at Sea»

Игромания.ру

Предновогодний парад утечек не сбавляет своих оборотов. Вслед за прототипом оригинальной Prey и отменённой версией Duke Nukem Forever в сети появилась ранняя сборка популярного шутера Halo 3.

В Сеть утек прототип Halo 3
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Версия, опубликованная пользователем Twitter под ником lander, датируется 17 ноября 2006 года, в то время как официальный релиз игры состоялся лишь в сентябре 2007-го. Для её запуска потребуется взломанная версия консоли Xbox 360 или её «девкит». На PC игра не работает даже через эмулятор Xenia — пользователи обнаружили, что не смогли выйти дальше главного меню.

Те же, кто ознакомился с ранней версией, отмечают, что в прототипе масса отличий от релизной сборки — от звука оружия до возможности выглядывать из-за угла, которая в финальной версии Halo 3 отсутствует.

Последним релизом в легендарной серии стала Halo: Infinite. Несмотря на то, что разработчик шутера в лице студии 343 Industries продолжает терять ведущих сотрудников, игра развивается и получает новый контент.

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