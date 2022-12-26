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1 час назад

Пожизненно отстранённые от Dota 2 игроки Luna Gaming и S9 обратились к сообществу

Чемпионат.com

Киберспортсмены команд Luna Gaming и S9, пожизненно отстранённые Valve от профессиональных турниров по Dota 2, записали ролик с рассказом о произошедшем.

Пожизненно отстраненные от Dota 2 игроки Luna Gaming и S9 обратились к сообществу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам игроков, во время личного общения у них появилась идея поменяться аккаунтами — Luna Gaming нужна была дополнительная практика в профессиональных матчах, а более слабая S9 получала возможность заработать призовые за более высокое место.

Как-то мы сидели, и возникла шутка, что, если поменяемся составами, S9 смогут хоть что-то выиграть. Потом в один момент это перестало быть шуткой, мы стали всерьёз это обсуждать.

После того как матч S9 с NoSorry на Dota 2 Champions League был прерван из-за подозрений в нечестной игре, часть киберспортсменов хотела признаться, но испугалась наказания.

Чтобы обмануть судей турнира во время расследования, игроки использовали специальную программу, которая изменила данные о входе в аккаунт на нужные.

Игроки также ещё раз извинились перед сообществом Dota 2 и попросили не следовать их примеру других киберспортсменов.

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