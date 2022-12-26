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1 час назад

Вышла новая версия фанатского ремейка Ocarina of Time на Unreal Engine 5

Игромания.ру

Автор фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time под ником CryZENx выпустил новую версию своего творения на Unreal Engine 5.1.

Вышла новая версия ремейка Ocarina of Time на Unreal Engine 5
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Обновлённое издание стало своеобразным подарком автора фанатам на Рождество — поэтому в игре появились тематические детали, связанные с праздником. К примеру, Линк теперь ходит в красной шапке, а на локациях можно обнаружить подарки.

Кроме того, Хайрул теперь покрыт снегом (причём герой оставляет следы), а на дорогах можно увидеть красочные ёлки. Текущая версия проекта, кстати, использует возможности Lumen и Nanite, поэтому результат получился ещё более красочным — ранее ремейк работал на Unreal Engine 4.

В прошлом пользователь RwanLink уже представлял, как мог бы выглядеть полноценный ремейк оригинала на Unreal Engine 5.

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