Вышла новая версия ремейка Ocarina of Time на Unreal Engine 5

Автор фанатского ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time под ником CryZENx выпустил новую версию своего творения на Unreal Engine 5.1.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Обновлённое издание стало своеобразным подарком автора фанатам на Рождество — поэтому в игре появились тематические детали, связанные с праздником. К примеру, Линк теперь ходит в красной шапке, а на локациях можно обнаружить подарки.

Кроме того, Хайрул теперь покрыт снегом (причём герой оставляет следы), а на дорогах можно увидеть красочные ёлки. Текущая версия проекта, кстати, использует возможности Lumen и Nanite, поэтому результат получился ещё более красочным — ранее ремейк работал на Unreal Engine 4.