Wargaming рассказала о будущем World of Tanks

Компания Wargaming выпустила ролик, в котором рассказала о будущем World of Tanks. Например, авторы хотят провести большую работу над ребалансом карт и техники, а также вносить улучшения в игровые режимы и добавлять новые локации.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В начале 2023 года игроков ждут новые режимы. Среди них «Зимняя аркада: Ледниковый период», «Зимняя аркада: Игра в снежки», «Стальной охотник» и «Стальной охотник: Возрождение».

Что ещё появится в World of Tanks?

Новая карта для Линии фронта

Полностью новая карта «Устричный залив»

Новая система достижений

Доработка системы экипажей

Авторы улучшат воду и создадут динамические объекты.