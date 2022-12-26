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1 час назад

Новые режимы, карты и улучшенное окружение — будущее World of Tanks

Чемпионат.com

Компания Wargaming выпустила ролик, в котором рассказала о будущем World of Tanks. Например, авторы хотят провести большую работу над ребалансом карт и техники, а также вносить улучшения в игровые режимы и добавлять новые локации.

Wargaming рассказала о будущем World of Tanks
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В начале 2023 года игроков ждут новые режимы. Среди них «Зимняя аркада: Ледниковый период», «Зимняя аркада: Игра в снежки», «Стальной охотник» и «Стальной охотник: Возрождение».

Что ещё появится в World of Tanks?

  • Новая карта для Линии фронта
  • Полностью новая карта «Устричный залив»
  • Новая система достижений
  • Доработка системы экипажей
  • Авторы улучшат воду и создадут динамические объекты.

Подробностями всех обновлений авторы обещали поделиться уже в феврале. Напомним, что Wargaming прекратила свою деятельность в России и Беларуси. Права на World of Tanks перешли компании Lesta Games, а проект получил название «Мир танков».

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