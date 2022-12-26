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1 час назад

Игроки считают, что нашли намёк на GTA&nbsp;6 в поздравлении Rockstar

Игромания.ру

Фанаты GTA начали подозревать, что в своём поздравлении на Рождество Rockstar могла оставить намёк на шестую часть серии.Разработчики пожелали всем «счастливых праздников» и представили анимационный постер с ёлкой, где рядом с обычными игрушками расположились «сюрпризы» вроде кастета или гранат.

Игроки нашли намёк на GTA 6 в поздравлении Rockstar
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Но игроков сильнее всего привлекла другая деталь — вертолёт.Фанаты попытались отгадать из какой части GTA была взята модель транспорта, но не смогли обнаружить сходство техники с вертолётами из третьей, четвёртой и пятой игр. Однако пользователь под ником Skynex обратил внимание, что местный вертолёт очень похож на реальный образец транспорта полиции Майами.

А действие шестой игры, согласно сливам, разворачивается в Вайс-Сити, прототипом которого как раз и стал Майами. Впрочем, вполне возможно, что Rockstar просто добавила какую-то изменённую модель вертолёта без каких-то намёков.Недавно пользователи углядели ещё одну возможную отсылку на шестую часть — в GTA Online появилась рубашка с рисунком Вайс-Сити.

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