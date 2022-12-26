Игроки нашли намёк на GTA 6 в поздравлении Rockstar

Фанаты GTA начали подозревать, что в своём поздравлении на Рождество Rockstar могла оставить намёк на шестую часть серии.Разработчики пожелали всем «счастливых праздников» и представили анимационный постер с ёлкой, где рядом с обычными игрушками расположились «сюрпризы» вроде кастета или гранат.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Но игроков сильнее всего привлекла другая деталь — вертолёт.Фанаты попытались отгадать из какой части GTA была взята модель транспорта, но не смогли обнаружить сходство техники с вертолётами из третьей, четвёртой и пятой игр. Однако пользователь под ником Skynex обратил внимание, что местный вертолёт очень похож на реальный образец транспорта полиции Майами.