Предсказаны характеристики PlayStation 5 Pro

Журналисты IT-медиа заявили, что PS5 Pro должна выйти с SSD-накопителем Gen 5.0 NVme. По словам авторов, этот апдейт позволит новой приставке конкурировать с персональными компьютерами, которые имеют преимущество в виде модульной конструкции и возможности модернизации.

По оценкам журналистов, быстрый твердотельный накопитель Gen 5 может обеспечивать скорость до 13 тысяч мегабайт в секунду. Это примерно на 60 процентов быстрее, чем у SSD-накопителей Gen 4, которые применяются в PlayStation 5. Авторы предсказали, что игры на PS5 Pro будут загружаться быстрее, чем сейчас. Также должны увеличиться характеристики скорости рендеринга.