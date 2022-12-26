Vampire Survivors возглавила рейтинг главных релизов года от SteamDB

Портал SteamDB с помощью своего рейтингового алгоритма назвал главные релизы 2022 года в Steam, главным из которых оказалась Vampire Survivors.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Сам алгоритм, как рассказывал его автор, учитывает не только обычные пользовательские оценки, но и число рецензий на тот или иной проект. Чем больше отзывов, тем точнее рейтинговая оценка. К примеру, у той же Vampire Survivors рейтинг составляет почти 98% (более 168 тысяч положительных отзывов).

Вторую позицию заняла Stray, на третьем месте God of War (2018), а в целом топ-20 выглядит следующим образом:

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