Vampire Survivors возглавила рейтинг главных релизов года от SteamDB

Портал SteamDB с помощью своего рейтингового алгоритма назвал главные релизы 2022 года в Steam, главным из которых оказалась Vampire Survivors.
Сам алгоритм, как рассказывал его автор, учитывает не только обычные пользовательские оценки, но и число рецензий на тот или иной проект. Чем больше отзывов, тем точнее рейтинговая оценка. К примеру, у той же Vampire Survivors рейтинг составляет почти 98% (более 168 тысяч положительных отзывов).
Вторую позицию заняла Stray, на третьем месте God of War (2018), а в целом топ-20 выглядит следующим образом:
Всего в этой рейтинговой таблице учли 250 проектов, причём некоторые новинки года оказались на низких позициях. К примеру, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge заняла 96 место, а Elden Ring и вовсе забрала себе лишь 147 строчку.