Capcom выпустила атмосферный ролик Monster Hunter Rise: Sunbreak

Capcom опубликовала атмосферный ролик, посвящённый дополнению Sunbreak для Monster Hunter Rise и поддержке игры в 2022 году.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Релиз масштабного DLC Sunbreak состоялся в конце июня этого года на PC и Nintendo Switch. Напомним, что основная игра вышла на Switch в 2021 году и добралась до персональных компьютеров также в 2022-м.

Вместе с Sunbreak в Monster Hunter Rise появились новые земли и очередные эпические монстры. В августе тираж дополнения превысил 4 млн копий. В том же месяце, а также в сентябре и ноябре Capcom выпустила по одному бесплатному обновлению. В 2023 году Monster Hunter Rise: Sunbreak ожидает ещё два бесплатных апдейта — в феврале и весной.