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21 минуту назад

Monster Hunter Rise: Sunbreak в 2022 году: Capcom выпустила атмосферный ролик к игре

Игромания.ру

Capcom опубликовала атмосферный ролик, посвящённый дополнению Sunbreak для Monster Hunter Rise и поддержке игры в 2022 году.

Capcom выпустила атмосферный ролик Monster Hunter Rise: Sunbreak
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Релиз масштабного DLC Sunbreak состоялся в конце июня этого года на PC и Nintendo Switch. Напомним, что основная игра вышла на Switch в 2021 году и добралась до персональных компьютеров также в 2022-м.

Вместе с Sunbreak в Monster Hunter Rise появились новые земли и очередные эпические монстры. В августе тираж дополнения превысил 4 млн копий. В том же месяце, а также в сентябре и ноябре Capcom выпустила по одному бесплатному обновлению. В 2023 году Monster Hunter Rise: Sunbreak ожидает ещё два бесплатных апдейта — в феврале и весной.

А 20 января следующего года Monster Hunter Rise: Sunbreak выйдет на PlayStation и Xbox — в том числе в Game Pass. Дополнение Sunbreak прибудет на новые платформы только весной.

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