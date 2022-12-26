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58 минут назад

В сеть утёк прототип Duke Nukem Forever от 1996 года

Игромания.ру

В сети очутилась ещё одна версия долгостроя Duke Nukem Forever — в этот раз речь идёт о прототипе от 1996 года.

В Сеть утек прототип Duke Nukem Forever от 1996 года
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Эта версия ещё была сделана в формате 2D, хотя сам интерфейс взяли из Duke Nukem 3D — проект в этом виде напоминает классические части серии. Позже игру всё равно перевели в 3D-формат с помощью движка от Quake 2.

Фанаты уже успели записать геймплей старого прототипа, где герой бегает по нескольким различным локациям и сражается с монстрами.

Чуть ранее авторы любительского «ремастера» Duke Nukem Forever представили первую главу своего проекта, которая основана на версии от 2001 года. Пользователи могут оценить 9 уровней, редактор карт и мультиплеер.

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