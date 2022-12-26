В Сеть утек прототип Duke Nukem Forever от 1996 года

В сети очутилась ещё одна версия долгостроя Duke Nukem Forever — в этот раз речь идёт о прототипе от 1996 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Эта версия ещё была сделана в формате 2D, хотя сам интерфейс взяли из Duke Nukem 3D — проект в этом виде напоминает классические части серии. Позже игру всё равно перевели в 3D-формат с помощью движка от Quake 2.

Фанаты уже успели записать геймплей старого прототипа, где герой бегает по нескольким различным локациям и сражается с монстрами.