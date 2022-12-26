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1 час назад

Авторы эмулятора PlayStation 3 полностью решили проблему чёрного экрана

Игромания.руиещё 1

Создатели популярного эмулятора PlayStation 3, RPCS3, объявили о новом достижении — теперь все игры из каталога PS3 загружаются и выдают картинку. Таким образом, авторы полностью решили проблему чёрного экрана.

Авторы эмулятора PlayStation 3 решили проблему черного экрана
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В настоящее время на эмуляторе можно пройти до конца почти 68% игр. Остальные проекты либо имеют серьёзные ошибки, которые не позволяют завершить прохождение, либо просто не загружаются дальше стартового меню.

Ранее в этом году авторам эмулятора удалось запустить на PC MotorStorm Pacific Rift — в 4K при 60 FPS. Видео с демонстрацией игры можно посмотреть ниже.

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