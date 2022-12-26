Авторы эмулятора PlayStation 3 решили проблему черного экрана

Создатели популярного эмулятора PlayStation 3, RPCS3, объявили о новом достижении — теперь все игры из каталога PS3 загружаются и выдают картинку. Таким образом, авторы полностью решили проблему чёрного экрана.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В настоящее время на эмуляторе можно пройти до конца почти 68% игр. Остальные проекты либо имеют серьёзные ошибки, которые не позволяют завершить прохождение, либо просто не загружаются дальше стартового меню.