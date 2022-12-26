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17 минут назад

Актёр Кратоса в God of War побил мировой рекорд на The Game Awards 2022

Игромания.ру

В этом месяце прошла ежегодная The Game Awards, которая заполнилась геймерам впечатляющими анонсами и другими занимательными моментами. Одним из последних стала речь актёра Кристофера Джаджа, известного по роли Кратоса в God of War 2018 года и God of War: Ragnarok.

Актер Кратоса в God of War побил мировой рекорд на The Game Awards 2022
Фото: СкриншотСкриншот

TGA 2022 принесла Джаджу долгожданную награду за лучшую актёрскую работу. Но это не единственное его достижение того вечера. Дело в том, что речь Джаджа после вручения награды длилась почти восемь минут — 7 минут 59 секунд, если быть точнее. А это уже можно считать новым мировым рекордом.До Кристофера Джаджа рекорд по длительности речи на церемонии вручения наград принадлежал англо-американской актрисе и певице Грир Гарсон. На церемонии вручения премии «Оскар» в 1942 году она говорила 5 минут 30 секунд.

Новый рекорд, установленный «Кратосом», не зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, но, возможно, что организаторы The Game Awards займутся решением этого вопроса.

Полная речь Кристофера Джаджа на TGA 2022

Игры,Грир Гарсон,
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