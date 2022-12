Актер Кратоса в God of War побил мировой рекорд на The Game Awards 2022

В этом месяце прошла ежегодная The Game Awards, которая заполнилась геймерам впечатляющими анонсами и другими занимательными моментами. Одним из последних стала речь актёра Кристофера Джаджа, известного по роли Кратоса в God of War 2018 года и God of War: Ragnarok.