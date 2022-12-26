Раскрыта еще одна бесплатная игра в Epic Games Store

После обновления Epic Games Store игра Death Stranding стала бесплатной и теперь игроки могут добавить ее в свою библиотеку.
Проект за авторством Хидео Кодзимы раскрывает тему расставания и связи людей. Главным героем игры является курьер Сэм, который путешествует по разрушенным Соединенным Штатам и восстанавливает контакты между выжившими частями цивилизации.
На своем пути герой встречает препятствия в виде географических особенностей, различных аномалий и других людей. Игра будет доступна бесплатно в течение суток, до 26 декабря 19:00 мск.
После начнется раздача другой игры. В прошлый раз в рамках акции можно было получить бесплатно Metro: Last Light Redux, но активация игрокам из России была недоступна.
Ранее стало известно, что новая игра Хидео Кодзимы Death Strandind 2 выйдет не раньше 2024 года. Геймдизайнер раскрыл подробности новой части. Также по мотивам игры Death Stranding планируют снять полнометражный фильм.