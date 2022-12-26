Раскрыта еще одна бесплатная игра в Epic Games Store

После обновления Epic Games Store игра Death Stranding стала бесплатной и теперь игроки могут добавить ее в свою библиотеку.

Фото: Sony Interactive Entertainment Sony Interactive Entertainment

Проект за авторством Хидео Кодзимы раскрывает тему расставания и связи людей. Главным героем игры является курьер Сэм, который путешествует по разрушенным Соединенным Штатам и восстанавливает контакты между выжившими частями цивилизации.

На своем пути герой встречает препятствия в виде географических особенностей, различных аномалий и других людей. Игра будет доступна бесплатно в течение суток, до 26 декабря 19:00 мск.

После начнется раздача другой игры. В прошлый раз в рамках акции можно было получить бесплатно Metro: Last Light Redux, но активация игрокам из России была недоступна.