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40 минут назад

Epic Games раздает расширенную версию игры Death Stranding бесплатно

Газета.Ru

После обновления Epic Games Store игра Death Stranding стала бесплатной и теперь игроки могут добавить ее в свою библиотеку.

Раскрыта еще одна бесплатная игра в Epic Games Store
Фото: Sony Interactive EntertainmentSony Interactive Entertainment

Проект за авторством Хидео Кодзимы раскрывает тему расставания и связи людей. Главным героем игры является курьер Сэм, который путешествует по разрушенным Соединенным Штатам и восстанавливает контакты между выжившими частями цивилизации.

На своем пути герой встречает препятствия в виде географических особенностей, различных аномалий и других людей. Игра будет доступна бесплатно в течение суток, до 26 декабря 19:00 мск.

После начнется раздача другой игры. В прошлый раз в рамках акции можно было получить бесплатно Metro: Last Light Redux, но активация игрокам из России была недоступна.

Ранее стало известно, что новая игра Хидео Кодзимы Death Strandind 2 выйдет не раньше 2024 года. Геймдизайнер раскрыл подробности новой части. Также по мотивам игры Death Stranding планируют снять полнометражный фильм.

Игры,Хидео Кодзима,
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