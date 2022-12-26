Elden Ring вернулась на вершину чарта Steam

Valve презентовала топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam в период с 19 по 25 декабря. Портативный ПК Steam Deck в очередной раз возглавил чарт. А ролевой экшен Elden Ring, который уже получил несколько титулов «Игра года», занял вторую строчку. Сейчас на платформе игру продают с 30-процентной скидкой.