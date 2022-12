Elden Ring вернулась на вершину чарта Steam

Абсурдно-психоделический шутер High On Life от автора «Рика и Морти» на этой неделе занял четвёртое место, его на одну позицию обошёл боевик Call of Duty: Modern Warfare 2. На пятой расположился фэнтезийный драматический экшен God of War. На шестом — футбольный симулятор FIFA 23.