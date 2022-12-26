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9 минут назад

Титулованная «игрой года» Elden Ring вернулась на вершину чарта Steam

Чемпионат.com

Valve презентовала топ-10 самых продаваемых игр и устройств магазина Steam в период с 19 по 25 декабря. Портативный ПК Steam Deck в очередной раз возглавил чарт. А ролевой экшен Elden Ring, который уже получил несколько титулов «Игра года», занял вторую строчку. Сейчас на платформе игру продают с 30-процентной скидкой.

Elden Ring вернулась на вершину чарта Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Абсурдно-психоделический шутер High On Life от автора «Рика и Морти» на этой неделе занял четвёртое место, его на одну позицию обошёл боевик Call of Duty: Modern Warfare 2. На пятой расположился фэнтезийный драматический экшен God of War. На шестом — футбольный симулятор FIFA 23.

Чарт продаж в Steam с 19 по 25 декабря:

  1. Steam Deck;
  2. Elden Ring;
  3. Call of Duty: Modern Warfare 2;
  4. High On Life;
  5. God of War;
  6. FIFA 23;
  7. Call of Duty: Modern Warfare 2 — Vault Edition.
  8. Cyberpunk 2077;
  9. Red Dead Redemption 2;
  10. Ready or Not.
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