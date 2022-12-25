Вышла видеоигра под названием «Симулятор прыгания по гаражам»

В сервисе дистрибуции цифровых копий видеоигр Steam состоялась премьера нового проекта под названием «Симулятор прыгания по гаражам». Создателями игры выступили студия Sovietpunk1991 и издательство Kavkaz Sila Games.

Фото: газета.ру газета.ру

В презентационном видеоролике показаны пролеты камеры по типичным спальным районам российских городов и гаражным кооперативам. В единственной экшн-сцене игрок бежит по жестяным крышам гаражей, отставая от своего товарища на несколько шагов.

Разработчики называют «Симулятор прыгания по гаражам» «не совсем игрой». По мнению Sovietpunk1991 их проект является «кусочком мечты, упакованным в машинный год».

«Мы предпочитаем называть этот проект нечто вроде цифровой мечты, аналог брейнданса из Cyberpunk. Проект отдаёт дань уважения постсоветской культуре и запечатлевает детство нашего поколения в веках, давая возможность окунуться людям в прошлое и посмотреть на мир нашими глазами», – гласит описание «Симулятора прыгания по гаражам» в Steam.

На странице проекта также указано, что игра выполнена на движке Unreal Engine 5, поддерживает технология симуляции физики света RTX и дарит «ностальгический опыт».

Судя по профилю Sovietpunk1991 в Steam, «Симулятор прыгания по гаражам» являете для студии дебютным проектом. В свою очередь за издателем Kavkaz Sila Games числится девять проектов, таких как Toilet Simulator, Platzkart Simulator, Kissing Simulator и не только.

«Симулятор прыгания по гаражам» продается по цене 30 руб. На данный момент на проект действует 40-процентная скидка, и его можно приобрести за 18 руб. У проекта 16 пользовательских отзывов, из которых 75% являются положительными.