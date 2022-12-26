В Genshin Impact воссоздали целый уровень из Super Mario Bros.

Пользователю под ником Russel Victoria удалось воссоздать целый уровень из Super Mario Bros. внутри Genshin Impact.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Для этого потребовалась помощь системы «Чайник безмятежности», которая позволяет создать своё собственное пространство в популярном проекте. И некоторые игроки как раз использовали фантазию, чтобы возродить любимые уровни из других произведений.

В данном случае речь идёт про уровень 1-1 из той самой Mario Bros., причём к нему добавили и определённое тематическое оформление под Рождество — лосей, летающие сани, ёлку и тому подобные украшения.

Кроме того, в сети появилось прохождение локации — правда, преодолевать её придётся всё-таки уже не в роли Марио.