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7 минут назад

«Ведьмак 3» возглавил топ-10 игр 2022 года с ужасной оптимизацией

Чемпионат.comиещё 5

Портал DSO Gaming представил топ-10 игр, вышедших в ужасном техническом состоянии. Эксперты выбрали проекты, которые на старте фризились, страдали просадкой частоты кадров и были ужасно оптимизированы под современное железо. В чарт вошли и тайтлы, чьи системные требования были неоправданно завышены.

«Ведьмак 3» возглавил топ-10 игр 2022 года с ужасной оптимизацией
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лидером топа стала обновлённая версия игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», на втором месте — космический хоррор The Callisto Protocol, на третьем расположился супергеройский боевик Gotham Knights.

Топ-10 игр 2022 года с плохой оптимизацией:

  1. «Ведьмак 3: Дикая Охота» (обновлённая версия).
  2. The Callisto Protocol.
  3. Gotham Knights.
  4. Dynasty Warriors 9 Empires.
  5. Syberia: The World Before.
  6. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.
  7. Saints Row (перезапуск 2022 года).
  8. Steelrising.
  9. ELEX II.
  10. Destroy All Humans! 2 – Reprobed.
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