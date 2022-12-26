«Ведьмак 3» возглавил топ-10 игр 2022 года с ужасной оптимизацией

Портал DSO Gaming представил топ-10 игр, вышедших в ужасном техническом состоянии. Эксперты выбрали проекты, которые на старте фризились, страдали просадкой частоты кадров и были ужасно оптимизированы под современное железо. В чарт вошли и тайтлы, чьи системные требования были неоправданно завышены.
Лидером топа стала обновлённая версия игры «Ведьмак 3: Дикая Охота», на втором месте — космический хоррор The Callisto Protocol, на третьем расположился супергеройский боевик Gotham Knights.
Топ-10 игр 2022 года с плохой оптимизацией: