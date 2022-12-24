Любительский ремейк Resident Evil Code: Veronica закрыт перед релизом

Поскольку компания Capcom заявляла, что не планирует обновлённую версию хоррор-выживалки Resident Evil Code: Veronica, некоторое время назад за дело взялась компания энтузиастов. Фанатский ремейк Resident Evil Code: Veronica создавался на движке Unity, и авторы даже успели выпустить демоверсию.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Однако проекту не суждено было добраться до релиза. Как сообщили создатели ремейка в Discord, ремейк пришлось отменить по требованию Capcom. При этом нет никаких признаков того, что компания сама решила взяться за переделку очередной части серии.