Любительский ремейк Resident Evil Code: Veronica закрыт перед релизом

Поскольку компания Capcom заявляла, что не планирует обновлённую версию хоррор-выживалки Resident Evil Code: Veronica, некоторое время назад за дело взялась компания энтузиастов. Фанатский ремейк Resident Evil Code: Veronica создавался на движке Unity, и авторы даже успели выпустить демоверсию.
Однако проекту не суждено было добраться до релиза. Как сообщили создатели ремейка в Discord, ремейк пришлось отменить по требованию Capcom. При этом нет никаких признаков того, что компания сама решила взяться за переделку очередной части серии.
Причиной, по которой Capcom решила положить конец проекту, стало использование названия Resident Evil, персонажей, созданных Capcom, и других объектов авторского права. В настоящее время сайт любительского ремейка фактически закрыт. И неизвестно, сумеет ли команда использовать сделанные наработки для новой игры по примеру Daymare: 1998.