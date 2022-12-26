Новые игры Bethesda не выйдут на PlayStation

Компания Microsoft рассказала об играх, которые останутся эксклюзивами Xbox. Об этом сообщает издание The Verge.

Фото: bethesda.net bethesda.net

В распоряжении журналистов оказался документ, который юристы Microsoft направили Федеральной торговой комиссии США (FTC). В нем компания заявила, что три новые игры студии Bethesda не выйдут на PlayStation, таким образом, оставшись эксклюзивами для Xbox и ПК. Письмо было направлено после того, как FTC потребовала заблокировать сделку о приобретении Activision Microsoft.

«Каждый из трех тайтлов, предназначенный для игры в основном в одиночку или в небольших группах, будет эксклюзивным для Xbox и ПК», — отметили представители компании.

Названия игр остались засекреченными.

По предположению журналистов, Microsoft может оставить эксклюзивами Xbox и ПК игру про Индиану Джонса, Redfall, Starfield, Fallout 5. Авторы заметили, что новость их не шокировала — Microsoft скупает студии, чтобы сделать как можно больше игр эксклюзивными для своей платформы. О приобретении корпорацией Bethesda стало известно осенью 2020 года.