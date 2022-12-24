Авторы Amnesia: The Bunker показали ещё один способ открыть дверь

Некоторое время назад студия Frictional Games выпустила видеозапись фрагмента прохождения будущего хоррора Amnesia: The Bunker. В нём нам показали способ открыть дверь, не тратя время на поиск ключа. А теперь разработчики поделились ещё одним вариантом входа в запертую комнату.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На этот раз этой цели служит бочка, вероятно, с порохом. Если её поджечь, она с грохотом взрывается, разрушая препятствия рядом. Заодно мы можем убедиться, что в новой части Amnesia нам вновь позволят перетаскивать и швырять различные предметы.