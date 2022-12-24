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27 минут назад

Авторы Amnesia: The Bunker показали ещё один способ открыть дверь

Игромания.ру

Некоторое время назад студия Frictional Games выпустила видеозапись фрагмента прохождения будущего хоррора Amnesia: The Bunker. В нём нам показали способ открыть дверь, не тратя время на поиск ключа. А теперь разработчики поделились ещё одним вариантом входа в запертую комнату.

Авторы Amnesia: The Bunker показали ещё один способ открыть дверь
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На этот раз этой цели служит бочка, вероятно, с порохом. Если её поджечь, она с грохотом взрывается, разрушая препятствия рядом. Заодно мы можем убедиться, что в новой части Amnesia нам вновь позволят перетаскивать и швырять различные предметы.

Amnesia: The Bunker выйдет в марте 2023 года на РС и консолях. Нас ждёт мрачный бункер времён Первой мировой, где наш герой застрял с группой солдат. Нам предстоит выяснить судьбу пропавших однополчан, а заодно найти способ выбраться из мрачного подземелья.

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