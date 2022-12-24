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1 час назад

NVIDIA выпустила новую версию видеокарты RTX 3050 со сниженным энергопотреблением

Ferra.ru

Партнёры NVIDIA наконец-то начали продавать обновлённые видеокарты GeForce RTX 3050 с графическим процессором GA107, что позволяет снизить энергопотребление на 15 Вт. Производительность же остаётся прежней.

NVIDIA выпустила видеокарту со сниженным энергопотреблением
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Год назад NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3050 с графическим процессором GA106. Однако есть подозрения, что изначально карта изготавливалась под GA107, но из-за его отсутствия пришлось использовать другой чип.

Новая GeForce RTX 3050 с GA107 имеет ту же совместимость, что и предыдущая. Например, MSI выпустила GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC с 2560 ядрами CUDA. Видеокарта способна к разгону, и ожидается, что тактовая частота в режиме Boost составит 1807 МГц. Общий уровень энергопотребления равен 115 Вт, что на 15 Вт меньше, чем у варианта с GA106.

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