NVIDIA выпустила видеокарту со сниженным энергопотреблением

Год назад NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3050 с графическим процессором GA106. Однако есть подозрения, что изначально карта изготавливалась под GA107, но из-за его отсутствия пришлось использовать другой чип.

Новая GeForce RTX 3050 с GA107 имеет ту же совместимость, что и предыдущая. Например, MSI выпустила GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC с 2560 ядрами CUDA. Видеокарта способна к разгону, и ожидается, что тактовая частота в режиме Boost составит 1807 МГц. Общий уровень энергопотребления равен 115 Вт, что на 15 Вт меньше, чем у варианта с GA106.