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16 минут назад

Названы игры, которые никогда не выйдут на Xbox

Ferra.ru

Не так давно, в рамках антимонопольной разборки покупки Microsoft компании Activision Blizzard, японская Sony отправила документы Федеральной торговой комиссии США. Они раскрыли много интересных подробностей.

Названы игры, которые никогда не выйдут на Xbox
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, например, стало известно, что на консолях Xbox никогда не выйдут ремейки Silent Hill 2, Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI и Bloodborne.

При этом в Sony отметили, что список разработок, которые будут доступны только на PlayStation, на самом деле гораздо больше, и она активно заключает договоры со студиями на эксклюзивность многих игр.

Правда, стоит понимать, что в данном случае речь идёт лишь о консолях Xbox — неизвестно, будут ли эти игры доступны на ПК.

Игры,Microsoft,
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