Названы игры, которые никогда не выйдут на Xbox

Не так давно, в рамках антимонопольной разборки покупки Microsoft компании Activision Blizzard, японская Sony отправила документы Федеральной торговой комиссии США. Они раскрыли много интересных подробностей.
Так, например, стало известно, что на консолях Xbox никогда не выйдут ремейки Silent Hill 2, Final Fantasy VII, Final Fantasy XVI и Bloodborne.
При этом в Sony отметили, что список разработок, которые будут доступны только на PlayStation, на самом деле гораздо больше, и она активно заключает договоры со студиями на эксклюзивность многих игр.
Правда, стоит понимать, что в данном случае речь идёт лишь о консолях Xbox — неизвестно, будут ли эти игры доступны на ПК.